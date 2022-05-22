Актрису Наталью Величко нашли мертвой в московской квартире

Российская актриса Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни. По информации «Известий», ее нашли мертвой в московской квартире 21 мая.

Причина смерти не сообщается.

Наталья Величко родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек). В 1961 году окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965-м — ВГИК.

В 1963 году состоялся ее дебют в кино — в роли Аси в фильме «Тишина». Также актриса сыграла в фильмах «Охота на изюбря», «Щит и меч», «Ночной экипаж», «Ураган приходит неожиданно» и других. В последние годы жизни практически не снималась.