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В Тегеране застрелили офицера элитных частей ВС Ирана

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Фото: TASS/Erfan Kouchari/Tasnim/IranImages via ZUMA
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Неизвестные застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на одной из улиц в восточной части Тегерана. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает ABC News.

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Речь идет о полковнике Сайаде Ходаи, который в момент покушения передвигался по городу на автомобиле.

По сообщениям местных СМИ, неизвестные проезжали на мотоциклах мимо автомобиля полковника и произвели пять выстрелов.

В ноябре 2020 года в городе Абсард округа Дамаванд в провинции Тегеран в результате покушения погиб руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде. Он получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы. Помимо ученого погибли еще три или четыре человека. Позже телеканал Al Alam со ссылкой на источник сообщил, что оружие, с помощью которого убили Фахризаде, управлялось через спутник.

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