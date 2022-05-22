В Госдуме предложили давать россиянам выходной за работу в условиях стресса

В Госдуме предложили давать дополнительный день отдыха в месяц тем гражданам, чья работа постоянно сопряжена со стрессом. Об этом стало известно 22 мая из письма парламентария Бориса Чернышова Роспотребнадзору, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительного выходного дня для тех профессиональных сфер, где стресс является неотъемлемой частью рабочего процесса», — сказано в письме.

При этом, согласно инициативе, сотрудник сам будет выбирать дату дополнительного выходного. По мнению депутата, это поможет россиянам справиться с эмоциональным выгоранием.

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Какие именно должности попадут под категорию стрессовые пока не уточняется.

3 мая председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что переход к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего. По его словам, главное условие перехода — поэтапная эволюция, а не законодательно-насильственное внедрение. Также необходимо учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, так как там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна, отметил Нилов.

В марте депутат Султан Хамзаев заявил, что день воссоединения Крыма с Россией 18 марта может претендовать на звание официального федерального выходного дня.