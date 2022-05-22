Землетрясение произошло в японской префектуре Фукусима

На северо-востоке Японии в воскресенье, 22 мая, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима. Очаг располагался на глубине примерно 30 км под океанским дном.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, угрозы цунами нет. Жители ряда северных и северо-восточных префектур страны отметили, что ощутили толчки.

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Кроме того, на аварийной АЭС «Фукусима-1», а также на находящейся в префектуре Ибараки остановленной АЭС «Токай-2» нештатных ситуаций не зафиксировано.

В целях безопасности временно приостановлено движение скоростных экспрессов.

Ранее, 18 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в префектуре Мияги. Очаг залегал на глубине 50 км. Подземные толчки ощутили жители шести префектур, включая Фукусиму, Иватэ и столичный регион.

13 апреля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе японских островов Токара, очаг залегал на глубине 20 км. О пострадавших не сообщалось.