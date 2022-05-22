Житель Ленобласти выпрыгнул из горящей квартиры на третьем этаже

Спасаясь от пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Ленинградской области в воскресенье, 22 мая, мужчина выпрыгнул с балкона третьего этажа.

Возгорание произошло в квартире в поселке Приладожский.

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На видео, появившемся в распоряжении «Известий», жилец выбегает на балкон горящей квартиры. Стоящие внизу обеспокоенные люди криками призывают его спрыгнуть вниз.

Информации о состоянии мужчины пока нет. По словам очевидцев, до него из этой же квартиры выпрыгнула женщина.

Прибывшие на место пожарные уже потушили огонь. На месте происшествия работают медики.

Ранее, 18 мая, в поселке Ижморский Кемеровской области сгорел частный жилой дом. В результате погибли женщина и двое детей.