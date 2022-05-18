В Кузбассе женщина и двое детей погибли при пожаре

Частный жилой дом сгорел в поселке Ижморский Кемеровской области. В результате погибли женщина и двое детей. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Как сообщает региональное управление МЧС России, инцидент произошел ночью 18 мая.

«В 02:59 (мест.) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме и хозяйственных постройках на улице Коммунистическая в пгт Ижморский Ижморского муниципального округа», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание за полтора часа. К тушению привлекались 16 человек и пять единиц техники.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в результате пожара в двухквартирном жилом доме в селе Никольском в Амурской области погибли два человека. Источником возгорания стала бытовая техника. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три минуты после поступления сигнала. В тушении огня участвовали восемь человек, полностью ликвидировать горение удалось только спустя пять часов. Квартира выгорела на площади 84 кв. м.