Реклама
Прямой эфир
Мир
Генерал ВС США Милли предупредил о риске конфликта между мировыми державами
Общество
Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди в Москве 26 и 27 мая
Экономика
Во Франции признали невозможность замены РФ в поставках газа в Европу
Мир
В США обвинили Турцию в разрушении единства Запада по России
Армия
Военные ЦВО привезли медицинские препараты и оборудование в поселок ЛНР
Мир
Число заболевших «лихорадкой» в КНДР за сутки увеличилось на 186 тыс. человек
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РПГ и огнестрельного оружия
Армия
В РВСН усомнились в создании средств для перехвата «Сармата» в ближайшее десятилетие
Мир
Блинкен намекнул на отсутствие у США планов по восстановлению отношений с РФ
Мир
Президент Польши приехал на Украину выступить в Верховной раде
Мир
Вучич заявил о «непростом сопротивлении» призыву ввести санкции против РФ

Ученые рассказали о разнице влияния объятий на уровень стресса у женщин и мужчин

0
Мужчина обнимает женщину
Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объятия способны понизить уровень гормона стресса кортизола у женщин, но не мужчин. К такому выводу пришли исследователи Рурского университета, которые опубликовали статью с результатами своих экспериментов в научном журнале PLOS One.

Давить на совесть: «поп ит» вытеснил с рынка другие антистресс-игрушки
Популярность «вечных пупырок» растет с каждой неделей, отмечают ритейлеры

В исследовании приняли участие 38 пар. Во время эксперимента участники опускали руку в ледяную воду на три минуты. Перед этим половина пар обнималась на протяжении 20 секунд, другая — нет.

В результате ученые выяснили, что женщины, которые до стрессового состояния обнимали своего любимого человека, имели более низкий уровень кортизола, чем другие участницы эксперимента. При этом у мужчин никакой реакции на объятия не наблюдалось.

Реклама

Исследователи сделали вывод, что краткосрочные объятия с возлюбленным помогают женщинам легче переносить стрессовые ситуации, отмечается в статье от 18 мая.

13 мая онколог Александр Серяков рассказал о взаимосвязи стресса и раковых заболеваний. По его мнению, хотя утверждение о способности дистресса провоцировать онкологию остается спорным, исключать его нельзя.

18 ноября 2021 года ученые исследовательского института Скриппса во Флориде опубликовали исследование, в котором рассказали о способе блокировки стресса и депрессии у человека. По данным исследователей, за депрессивные и стрессовые состояния в мозге человека отвечает специальный рецептор GPR158, подавление активности которого снимает эти состояния.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022