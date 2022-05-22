Ученые рассказали о разнице влияния объятий на уровень стресса у женщин и мужчин
Объятия способны понизить уровень гормона стресса кортизола у женщин, но не мужчин. К такому выводу пришли исследователи Рурского университета, которые опубликовали статью с результатами своих экспериментов в научном журнале PLOS One.
В исследовании приняли участие 38 пар. Во время эксперимента участники опускали руку в ледяную воду на три минуты. Перед этим половина пар обнималась на протяжении 20 секунд, другая — нет.
В результате ученые выяснили, что женщины, которые до стрессового состояния обнимали своего любимого человека, имели более низкий уровень кортизола, чем другие участницы эксперимента. При этом у мужчин никакой реакции на объятия не наблюдалось.
Исследователи сделали вывод, что краткосрочные объятия с возлюбленным помогают женщинам легче переносить стрессовые ситуации, отмечается в статье от 18 мая.
13 мая онколог Александр Серяков рассказал о взаимосвязи стресса и раковых заболеваний. По его мнению, хотя утверждение о способности дистресса провоцировать онкологию остается спорным, исключать его нельзя.
18 ноября 2021 года ученые исследовательского института Скриппса во Флориде опубликовали исследование, в котором рассказали о способе блокировки стресса и депрессии у человека. По данным исследователей, за депрессивные и стрессовые состояния в мозге человека отвечает специальный рецептор GPR158, подавление активности которого снимает эти состояния.