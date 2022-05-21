В Финляндии участились случаи краж топлива на фоне роста цен

Жители Финляндии начали воровать бензин и дизельное топливо из-за роста цен. Об этом пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на данные полиции. Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок, а также с объектов сельского или лесного хозяйства. Были случаи воровства бензина из грузовиков и холодильных камер, передает телеканал «Известия». Во время одного из происшествий злоумышленники сломали замки топливных баков, просверлили в них отверстия и слили бензин.

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