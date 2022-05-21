США решили сохранить численность военных в Европе на уровне в 100 тыс. человек
США планируют сохранить в Европе численность своих военных на уровне 100 тыс. человек. Штаты увеличили силовое присутствие на континенте с 60 тыс. человек после начала спецоперации, передает телеканал «Известия». Вашингтон хочет сохранить численность американских солдат из-за опасений. США считает, что Россия будет угрожать Швеции, Финляндии и членам НАТО.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.