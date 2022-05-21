США решили сохранить численность военных в Европе на уровне в 100 тыс. человек

США решили сохранить численность военных в Европе на уровне в 100 тыс. человек

2022-05-21 05:12:26

2022-05-21 05:12:26

2022-05-21 05:12:26

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