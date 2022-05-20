На стройке возле храма Христа Спасителя рабочего засыпало в котловане

Рабочего засыпало в котловане на строительном объекте возле храма Христа Спасителя в Москве.

По данным «Известий», в результате инцидента на стройке пострадали два человека. По предварительной информации, они находятся в тяжелом состоянии.

Рабочего, которого засыпало в котловане, пытаются в настоящее время откопать.

28 апреля в Оренбургской области возбудили уголовное дело после того, как слесаря насмерть придавило металлической плитой. Трагедия произошла в Новотроицке на территории одного из городских предприятий. Двое работников занимались резкой вторичного металлолома, когда один из листов упал на стоявшего под ним 38-летнего мужчину. От полученных травм слесарь скончался.

23 марта в Самарской области при падении в бункер зернохранилища серьезно пострадал рабочий. Инцидент произошел на территории зерноочистительного комплекса в Елховском районе. Сотрудник проводил демонтаж ограждений площадки, расположенной на высоте 5 м, когда упал в приемный бункер комплекса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.