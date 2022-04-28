Слесаря в Новотроицке насмерть придавило металлической плитой

В Новотроицке (Оренбургская область) слесаря насмерть придавило металлической плитой. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА «Урал56.Ру» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла около 9 утра в четверг, 28 апреля, на территории одного из городских предприятий. По предварительным данным, двое работников занимались резкой вторичного металлолома, когда один из листов упал на стоявшего под ним 38-летнего мужчину. От полученных травм слесарь скончался.

После осмотра места происшествия следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в апреле сообщалось, что в Оренбургской области ожидает суда 51-летний оператор по добыче нефти и газа. Его обвиняют в нарушении требований безопасности, повлекшем смерть человека.

В марте суд в Оренбургской области вынес приговор механику, который обвинялся в гибели двух рабочих при строительстве ТЭЦ. Мужчины получили смертельные травмы в результате падения с высоты.