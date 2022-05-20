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В Русский музей в Петербурге вернулись 314 произведений искусства из Испании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Государственный Русский музей из филиала в испанской Малаге в Санкт-Петербург вернулись 314 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Подробности о вернувшейся коллекции 20 мая «Известиям» рассказали в пресс-службе музея.

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Так, особое место среди произведений занимают работы представителей авангарда — Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других.

«Произведения экспонировались в составе четырех выставок. На масштабной выставке «Война и мир в русском искусстве» было представлено около 180 произведений. В экспозиции «Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века», посвященной стилистическому многообразию новаторских форм искусства в России, было представлено около 80 произведений. 21 произведение графики и скульптуры собрала выставка «Достоевский из Русского музея», а еще 32 работы — «Маяковский — художник и поэт», — сообщили в музее.

Как пояснили представители Русского музея, часть возвращенных вещей отправится в постоянную экспозицию, а часть — в фонды.

Ранее в этот день сообщалось, что картины русских художников-авангардистов, представленные на выставке «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революций» в Сеуле, вернулись в Екатеринбург. Выставка завершилась еще в апреле, но коллекцию не могли привезти в Россию из-за трудностей с логистикой.

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