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Картины русских художников-авангардистов вернулись в Екатеринбург

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Картины русских художников-авангардистов, представленные на выставке «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революций» в Сеуле, вернулись в Екатеринбург.

Выставка завершилась еще в апреле, но коллекцию не могли привезти в Россию из-за трудностей с логистическими цепочками.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что экспозиция вернулась на территорию РФ. Отмечалось, что с трудностями удалось справиться не без помощи российской дипмиссии.

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О возвращении картин на родину еще 13 мая в своем Telegram-канале заявляла министр культуры России Ольга Любимова. Она отмечала, что после прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи.

19 апреля сообщалось, что картины российских авангардистов не могут вернуться обратно в РФ из Южной Кореи.

Выставка проводилась в Культурном центре Сеула с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. Ее посетителям среди других показали полотна «Импровизация № 217. Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Косари» Натальи Гончаровой и «Беспредметная композиция» Александра Родченко.

До этого, 8 апреля, Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснение Министерству культуры РФ, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты из России не попадают в санкционный перечень.

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