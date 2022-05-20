В Подмосковье с начала года установили свыше 7,5 тыс. «умных» электросчетчиков

С начала 2022 года в Московской области у потребителей появилось еще более 7,5 тыс. «умных» электросчетчиков — приборов с дистанционной передачей данных. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, обязанность устанавливать и обслуживать такие приборы учета для жителей частных домов легла на сетевые компании с 1 июля 2020 года. Замена приборов осуществляется планово — по графику или по заявлению потребителей, отмечает телеканал «360».

Самарин отметил, что если заявку подает потребитель, счетчик могут заменить бесплатно во всех отраженных в законе случаях — по истечению срока работы или поверки, при поломке или утрате.

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«А также если требуется новое присоединение, а счетчика нет», — добавил министр.

Отмечается, что потребителям, которые выберут «умные» счетчики, не придется информировать энергетиков о поломке, поскольку приборы передадут эти данные автоматически. Жителям останется только своевременно оплачивать счета. Также устройство при обнаружении задолженности ограничит подачу энергии.

В январе представители МТС, «Вымпелкома» и Tele2 начали предлагать энергокомпаниям решения по интеллектуальному учету электроэнергии и дистанционной передаче показаний счетчиков. Аналогичные решения есть и у «Мегафона», рассказали в компании.

Такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту, настраиваться и подсчитывать расход электроэнергии, передавать архивные данные, справочную информацию и выполнять другие функции