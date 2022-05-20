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В РФ запретят пользование зарубежными системами защиты данных с 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России с 2025 года будет запрещено использование зарубежных систем защиты информации. Об этом сообщил в пятницу, 20 мая, президент РФ Владимир Путин.

«Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», — отметил президент.

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По его словам, в России должна быть разработана стратегия государственной политики в сфере информационной безопасности, а руководители критически важных для страны объектов должны нести персональную ответственность.

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«Координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне», — заявил Путин.

Глава государства также предупредил о высоких рисках использования зарубежных программных продуктов ввиду участившихся в последнее время кибератак. Так, российские компании, органы власти и управления должны с осторожностью использовать ранее установленные и внедренные новые иностранные информационные технологии.

«Еще один серьезный вызов: одним из инструментов санкционного давления на Россию стали ограничения на зарубежные информационные технологии, программы и продукты. Ряд западных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку в России своего оборудования, участились случаи ограничений работы или даже блокировки программ после их обновления», — добавил президент, отметив, что риски необходимо снизить.

Кроме того, в ходе совещания Путин отметил, что количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее, однако киберагрессия против России провалилась.

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