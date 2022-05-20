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Путин поручил проанализировать целесообразность сохранения института КГН

Путин поручил проанализировать сохранение института консолидированной группы налогоплательщиков
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН).

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«Правительству РФ совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и с привлечением общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», ответственных участников КГН рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом законодательстве РФ института консолидированной группы налогоплательщиков», — сообщается на сайте Кремля.

5 мая стало известно, что Министерство финансов РФ готовит преобразования системы распределения налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями по российским регионам. Отмечается, что концепция инициативы подразумевает более справедливое зачисление денежных средств в региональные бюджеты.

Институт консолидированной группы налогоплательщиков был запущен в 2012 году. Он позволяет группам платить налог на прибыль как одна компания, объединяя прибыли и убытки. Основные суммы налога поступают в бюджет того субъекта РФ, где создается прибыль, а не того, где находится головная компания. Это должно было решить проблему занижения налоговой базы компаний через механизм трансфертных цен и избавить компании от контроля за трансфертным ценообразованием.

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