Путин поручил проанализировать целесообразность сохранения института КГН

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН).

«Правительству РФ совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и с привлечением общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», ответственных участников КГН рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом законодательстве РФ института консолидированной группы налогоплательщиков», — сообщается на сайте Кремля.

5 мая стало известно, что Министерство финансов РФ готовит преобразования системы распределения налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями по российским регионам. Отмечается, что концепция инициативы подразумевает более справедливое зачисление денежных средств в региональные бюджеты.

Институт консолидированной группы налогоплательщиков был запущен в 2012 году. Он позволяет группам платить налог на прибыль как одна компания, объединяя прибыли и убытки. Основные суммы налога поступают в бюджет того субъекта РФ, где создается прибыль, а не того, где находится головная компания. Это должно было решить проблему занижения налоговой базы компаний через механизм трансфертных цен и избавить компании от контроля за трансфертным ценообразованием.