Минфин инициировал изменение распределения налога на прибыль по регионам РФ

Министерство финансов (минфин) готовит преобразования системы распределения налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями по регионам РФ, о чем в четверг, 5 мая, сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

Концепция инициативы подразумевает более справедливое зачисление денежных средств в региональные бюджеты, уточнили в ведомстве.

«Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», — указали там.

Действующее налоговое законодательство предусматривает уплату налога на прибыль преимущественно в бюджеты тех субъектов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Такой механизм экономически оправдан, но уровень заработной платы в субъектах страны существенно различается.

21 апреля в резолюции Всероссийского газомоторного форума предложили ряд мер поддержки для газомоторной отрасли страны. В их числе — обнуление ставки налога на добавленную стоимость для продажи компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ).

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на золотые слитки для физлиц. Закон направлен на урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в инвестиционных целях физическими лицами.