Служба безопасности Delivery Club объявила об утечке данных о заказах клиентов
Служба безопасности сервиса доставки еды Delivery Club заявила об утечке информации о заказах клиентов. Об этом пресс-служба компании 20 мая сообщила ТАСС.
Как подчеркнули в Delivery Club, утекшие данные не включают банковские реквизиты.
«Делаем все возможное для предотвращения распространения данных», — заявил представитель компании.
Delivery Club инициировала внутреннее расследование инцидента, а также сообщила о намерении провести дополнительный аудит внутренних систем.
Также компания принесла извинения пользователям за утечку данных.
18 мая сообщалось о появлении новой информации в карте с утекшими данными российских пользователей. Так, опубликованный в марте ресурс с данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда» пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными.
Как уточнил в беседе с «Известиями» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, как таковой новой утечки базы не произошло — карту просто обновили данными из открытого доступа.
Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер 19 мая заявил о планах ведомства ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными россиян. По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки данных.