Служба безопасности Delivery Club объявила об утечке данных о заказах клиентов

Служба безопасности сервиса доставки еды Delivery Club заявила об утечке информации о заказах клиентов. Об этом пресс-служба компании 20 мая сообщила ТАСС.

Как подчеркнули в Delivery Club, утекшие данные не включают банковские реквизиты.

«Делаем все возможное для предотвращения распространения данных», — заявил представитель компании.

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Delivery Club инициировала внутреннее расследование инцидента, а также сообщила о намерении провести дополнительный аудит внутренних систем.

Также компания принесла извинения пользователям за утечку данных.

18 мая сообщалось о появлении новой информации в карте с утекшими данными российских пользователей. Так, опубликованный в марте ресурс с данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда» пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными.

Как уточнил в беседе с «Известиями» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, как таковой новой утечки базы не произошло — карту просто обновили данными из открытого доступа.

Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер 19 мая заявил о планах ведомства ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными россиян. По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки данных.