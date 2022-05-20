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В МИД России заявили о готовности к диалогу в рамках Арктического совета

МИД России: Москва готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета, так как работа объединения отвечает интересам всего международного сообщества. Об этом заявил в пятницу, 20 мая, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«Скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, безусловно, отвечает интересам не только арктических государств, но и всего международного сообщества в целом. Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — сказал он на брифинге по итогам первого года председательства РФ в Арктическом совете.

Корчунов отметил, что Москва будет стремиться минимизировать негативные последствия, которые вызваны текущей паузой в работе совета.

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Также Россия, по его словам, положительно оценивает участие компаний КНР в энергетических проектах в Арктической зоне РФ. В частности, речь идет о таких проектах, как «Арктик СПГ-2» и «Ямал СПГ».

В марте страны Арктического совета, за исключением России, отказались принимать участие в заседаниях, которые проходят под председательством и на территории РФ, из-за ситуации вокруг Украины.

Как отмечал тогда Корчунов, несмотря на возникшие сложности, все мероприятия российского председательства, кроме официальных встреч Арктического совета и его вспомогательных органов, будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком. В этих условиях председательство России будет переориентировано на решение национальных задач развития своих северных территорий.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Россия, США, Канада, Дания Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.

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