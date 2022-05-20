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Во Франции заявили о рекордном доходе России от поставок газа в Европу

Echos: Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу
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Газ и деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия получит рекордные доходы в $100 млрд за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Об этом сообщило 18 мая издание Les Echos.

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Авторы статьи обращают внимание на то, что члены Евросоюза ежедневно перечисляют Газпрому $200 млн вопреки санкциям и громким обещаниям наложить эмбарго на энергоресурсы из России.

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — рассказало издание.

Les Echos делает вывод, что России удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.

«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент России] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — подытоживает издание.

22 апреля журнал Foreign Policy предрек России рекордные доходы от продажи нефти благодаря росту поставок в Европу, Индию и Турцию. Бывший специалист Государственного департамента США Эдвард Фишман предположил в разговоре с изданием, что Россия получает от продажи нефти и газа $1 млрд в день.

Министерство финансов России при этом спрогнозировало объем дополнительных нефтегазовых доходов от «превышения цены на нефть над базовым уровнем» в размере 414,0 млрд рублей.

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