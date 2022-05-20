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Военный ансамбль выступил перед врачами — участниками спецоперации РФ

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Российский военный ансамбль песни и пляски выступил перед врачами — участниками спецоперации. Медики смогли насладиться известными патриотическими песнями композициями, передает телеканал «Известия». Гастрольный тур проходит в пунктах временной дислокации войск. В ближайшее время артисты дадут еще несколько концертов

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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