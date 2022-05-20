Просроченные продукты предложили перерабатывать в корм для животных

Просроченные продукты питания из магазинов и общепита отправят на производство кормов для животных. Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом «Известиям» рассказали в РЭО в пятницу, 20 мая.

Там отметили: ежегодно в России образовывается около 40 млн т биологических отходов (так называемое вторичное сырье), при этом не более половины этого объема проходят утилизацию. Власти намерены удвоить этот показатель, рассказали в РЭО.

«Отходы животноводства — ценный ресурс для производства, например, качественных органических удобрений. Важно их верно подготовить, чтобы они не нанесли урон окружающей среде — это может случиться, если использовать устаревшие технологии», — заметил глава РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что переработанные органические отходы можно использовать как комбикорм, добавки для питания животных и удобрения для технических культур — льна и конопли. Для этого просроченные продукты из магазинов и общепита следует раздельно собрать, сортировать и затем сушить, пояснил эксперт.

Аналогичный подход допустим в случае с отходами растениеводства и животноводства, добавил Буцаев. По его словам, солома, зерновые смеси и лузга могут стать составляющими комбикорма, а свекольный жом и меласса — сырьем для питательных добавок.

Но пока, по словам Буцаева, применять органику таким образом не позволяет нормативный пробел: законодательство не устанавливает, как следует утилизировать и обезвреживать изъятые из обращения продукты.

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«Прием с пищей: просроченные продукты направят на корм для животных»