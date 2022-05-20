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На НПЗ S-Oil в Южной Корее произошел взрыв

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По меньшей мере восемь человек пострадали при взрыве на южнокорейском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащем S-Oil Corp. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на спасательные службы.

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По предварительным данным, авария произошла во время переработки сырой нефти. На территорию завода были направлены пожарные расчеты для ликвидации возгорания.

S-Oil — третий по величине НПЗ Южной Кореи мощностью 669 000 баррелей в сутки. Он расположен в городе Ульсан в 414 км к юго-востоку от Сеула.

15 апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в южном штате Оахака. Работа завода была остановлена на время тушения пожара. Пострадавших среди сотрудников НПЗ нет.

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