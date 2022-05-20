Прямой эфир
Мир
США не исключили провокации со стороны КНДР во время визита Байдена в Азию
Культура
Восстановление мемориала «Волочаевское сражение» обошлось в 24,99 млн рублей
Мир
Пентагон опроверг сведения об отправке на Украину противокорабельных ракет
Экономика
Вице-премьер Абрамченко заверила в намерении РФ продолжать экспорт продукции
Общество
Число мошенников на рынке аренды жилья в Сочи выросло на 30%
Политика
Матвиенко заявила о недопустимости сокращения соцрасходов в РФ
Мир
Блинкен назвал прекращение сопротивления Украины окончанием существования страны
Мир
Пентагон подтвердил курс на отсутствие планов отправить военных США на Украину
Экономика
В Совбезе исключили экспорт продуктов в ущерб российскому рынку
Мир
Пентагон раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Минстрою предложили проект массового строительства типовых поселков

0
Типовой коттеджный поселолк
Фото: ТАСС/Шамуков Руслан
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России начнут массово строить типовые жилые поселки. Для этого хотят создать Федеральный проектный центр, который бы координировал комплексную малоэтажную застройку в регионах. Такая инициатива одобрена в общественном совете при Минстрое и направлена на рассмотрение главе ведомства Иреку Файзуллину. «Известия» ознакомились с документом.

Неподъемный кран: девелоперы замораживают новые проекты
Какие крупные застройщики пересматривают свои планы на будущее

Инициатива появилась на фоне того, что девелоперы начали замораживать новые проекты многоквартирных домов из-за сложностей с получением проектного финансирования и увеличением ключевой ставки Центробанка. На днях стало известно, что Минстрой включил в проект строительной стратегии пессимистичный сценарий, который предполагает, что к 2030 году цель нацпроекта по ежегодному вводу в строй 120 млн кв. м жилья выполнена не будет.

Поскольку строительство многоквартирного жилья застопорилось, а во многих городах вообще не ведется, сейчас актуально развивать именно малоэтажную застройку, считает заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин.

В 14 регионах РФ в ближайшее время планируется запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов на основе типовых решений. Для масштабирования подобных проектов в остальных субъектах и необходимо создать федеральный проектный центр, отметил Бетин.

Инициатива создания федерального проектного центра по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) находится на рассмотрении Минстроя, заявил «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин.

По его словам, развитие в России массового индустриального строительства частных домов позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Благодаря стандартизации сектора создается банк типовых проектов частных домов со всей необходимой документацией, которым могут бесплатно пользоваться граждане и застройщики, рассказал Стасишин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Проснись и строй: в России начнут массово создавать типовые жилые поселки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022