Минстрою предложили проект массового строительства типовых поселков

В России начнут массово строить типовые жилые поселки. Для этого хотят создать Федеральный проектный центр, который бы координировал комплексную малоэтажную застройку в регионах. Такая инициатива одобрена в общественном совете при Минстрое и направлена на рассмотрение главе ведомства Иреку Файзуллину. «Известия» ознакомились с документом.

Инициатива появилась на фоне того, что девелоперы начали замораживать новые проекты многоквартирных домов из-за сложностей с получением проектного финансирования и увеличением ключевой ставки Центробанка. На днях стало известно, что Минстрой включил в проект строительной стратегии пессимистичный сценарий, который предполагает, что к 2030 году цель нацпроекта по ежегодному вводу в строй 120 млн кв. м жилья выполнена не будет.

Поскольку строительство многоквартирного жилья застопорилось, а во многих городах вообще не ведется, сейчас актуально развивать именно малоэтажную застройку, считает заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин.

В 14 регионах РФ в ближайшее время планируется запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов на основе типовых решений. Для масштабирования подобных проектов в остальных субъектах и необходимо создать федеральный проектный центр, отметил Бетин.

Инициатива создания федерального проектного центра по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) находится на рассмотрении Минстроя, заявил «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин.

По его словам, развитие в России массового индустриального строительства частных домов позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Благодаря стандартизации сектора создается банк типовых проектов частных домов со всей необходимой документацией, которым могут бесплатно пользоваться граждане и застройщики, рассказал Стасишин.

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«Проснись и строй: в России начнут массово создавать типовые жилые поселки»