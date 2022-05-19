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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Биробиджане

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Следственный комитет начал проверку по факту падения ребенка из окна в Биробиджане. Полуторагодовалый малыш получил ушибы.

Инцидент произошел 17 мая на улице Невской. По данным следствия, в момент происшествия мама ребенка находилась в квартире. Она открыла окно для проветривания, но дверь в комнату закрыла. Малыш находился в другом помещении со старшим братом. Когда мама отвлеклась, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты третьего этажа, пишет ИА EAOMedia.

Падение ребенка смягчило дерево. Полученные ушибы не угрожают жизни и здоровью малыша. Следственные органы проводят проверку по факту происшествия.

12 мая сообщалось, что в Хабаровске полуторагодовалый ребенок упал с высоты шестого этажа. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

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