Ребенок выпал из окна на шестом этаже в Хабаровске
Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку по факту падения ребенка из окна на шестом этаже в Хабаровске. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Инцидент произошел на улице Ленинградской. Полуторагодовалый ребенок выпал из открытого окна, пишет ИА AmurMedia.
Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В начале мая в Ногинске из окна на шестом этаже выпали два брата. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы, у младшего — сотрясение мозга.