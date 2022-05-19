Рыбопромышленники оценили влияние приостановки «Санта Бремором» поставок лосося

За последние пять лет объемы производства лососевых в России выросли почти втрое, достигнув в 2021 году 137 тыс. т, а приостановка поставок этого вида рыбы белорусской компанией «Санта Бремор» не вызовет глобальный дефицит на внутрироссийском рынке. Об этом заявил «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в четверг, 19 мая.

О приостановке поставок красной рыбы бренда «Русское море» компанией «Санта Бремор» ранее в этот же день сообщил «Коммерсант». Опрошенные изданием ритейлеры подтвердили проблемы с поставками лосося этой марки. Отмечалось, что компания больше не поставляет эту продукцию в связи с прекращением доступа к норвежской рыбе из-за санкций Запада. Компания могла бы перейти на российскую рыбу, но это приведет к сильному росту себестоимости и повлечет за собой потерю доли рынка, указывалось в сообщении. Со снижением доступности сырья могут столкнуться и российские конкуренты «Санта Бремора».

Зверев рассказал, что Норвегия остается крупнейшим в мире экспортером лосося: в 2021 году она экспортировала 1,3 млн т на $9,28 млрд, что стало самым значительным показателем страны на сегодняшний день. До введения Россией в 2014 году продэмбарго Осло был основным поставщиком лосося на российский рынок с долей 32,3%. Однако Москва довольно быстро нашла замену, наладив импорт из Фарерских островов, Турции, Чили, Армении, подчеркнул президент ассоциации.

Белоруссия же, по его словам, продолжала закупать норвежский лосось и часть произведенной продукции поставляла в Россию.

«Потеря основного поставщика сырья действительно могла повлиять на решение «Санта Бремора» об уходе с рынка. Но, несмотря на популярность бренда в России, его уход не способен вызвать глобальный дефицит на российском внутреннем рынке. Скорее это откроет нишу для новых торговых марок и нового ассортиментного ряда», — считает президент ВАРПЭ.

Россия остается одним из крупнейших добытчиков тихоокеанского лосося и перерабатывающие заводы могут наладить производство продукции из российской горбуши, кеты, нерки, рассказал эксперт. Хотя нужно признать, что для предприятий европейской части страны это будет логистически сложнее, добавил он.

На удовлетворение потребностей внутреннего рынка РФ практически полностью ориентирована отечественная аквакультура, сообщил специалист. По его словам, этот сектор рынка зависим от импортных материалов, что неблагоприятно сказывается на ценообразовании и несет риски для производства. Правительство уже дало поручения по развитию кормовой базы и посадочного материала, которые помогут решить проблему, подчеркнул Зверев.

Сейчас ситуация на внутреннем рынке действительно нестабильная — разрыв логистических цепочек, партнерских отношений с импортными поставщиками, усиление санкционного давления и снижение покупательской активности из-за сокращения доходов населения не позволяют спрогнозировать спрос и предложение на рынке, что вызывает тревогу у дистрибьютеров и переработчиков, рассказал эксперт.

«В апреле это привело к замиранию и, как следствие, снижению цен на лососевые, а в мае — к ажиотажному спросу и росту цен. Это касается как российского аквакультурного лосося, так и чилийского», — добавил он.

Президент ассоциации рыбопромышленников отметил, что пока мартовский скачок курса доллара продолжает влиять на цены. ВАРПЭ в 2021 году провела специальное исследование, которое показало ценовую инерцию: скорость снижения цен оказалась вдвое ниже скорости их роста, сказал он. Поэтому текущий курс доллара «проявится» на цене только к осени, но и он может быть «съеден» логистическими затратами, добавил специалист.

При этом уже 1 июня начнется лососевая путина на Дальнем Востоке, что добавит объемов сырья на рынке, полагает Зверев. Поэтому с учетом реальной покупательской способности и собственных объемов вылова и производства, а также сохраняющейся возможности импорта из ряда стран в ассоциации не видят предпосылок для дефицита сырья для производства продукции из красной рыбы, заключил он.

Председатель Рыбного союза Александр Панин выразил мнение, что возможность замены норвежского лосося в России есть, но для этого потребуется много времени и усилий.

«В первую очередь заменить импортную рыбу можно благодаря аквакультуре — у нас есть компании, которые на этом специализируются, например «Русский лосось». Но для того чтобы полностью перейти на российских поставщиков, нужен не один год», — сказал он «Известиям».

Однако это не означает, что из-за санкций россияне останутся без красной рыбы, подчеркнул Панин. Российские компании продолжают искать новые каналы поставок и перестраивать логистику, для того чтобы снизить невероятно высокие расходы на нее. Председатель союза выразил уверенность, что скоро ситуация стабилизируется.

Группа компаний Белоруссии «Санта» включает в себя «Санта Бремор», производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта». Также группа занимается недвижимостью и развивает проекты в ресторанной и гостиничной сферах. Оборот ГК, по ее же информации, превышает $2 млрд. Работу в России «Санта Бремор» начала в 2013 году, выкупив предприятие по переработке рыбы в Московской области.