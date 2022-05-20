Свобода в движении

Одно из очевидных условий развития внутреннего туризма — возможность для путешественника передвигаться по стране так, как ему удобно. Из очевидных вещей — наличие разветвленной сети авиа- и железнодорожных маршрутов, дорожной инфраструктуры, которая позволяет комфортно передвигаться на личном автомобиле. Из менее очевидных — развитие сервиса аренда авто. Причем не только обычной, но и односторонней — когда ты берешь машину в точке А и сдаешь в точке Б.

Допустим, турист хочет отправиться на арендованном автомобиле из Москвы в Казань, по дороге заезжая в интересные локации, в Казани сдать машину, а обратно лететь уже самолетом, чтобы сэкономить время и не повторять пройденный маршрут.

Практика односторонней аренды хорошо знакома туристам по Европе, США и другим частям мира. Такую услугу предоставляют компании Hertz, Avis, Europcar и другие, она не считается экзотической. Но в России ее нет. Может ли появиться? Я считаю, что вполне. Например, из-за рубежа к нам уже пришли сервисы каршеринга и кикшеринга, которые теперь у россиян очень популярны.

При активном развитии внутреннего туризма появление предложений по односторонней аренде авто было бы естественным и прагматичным. Если кто-то в России рискнет заняться таким бизнесом — он и займет нишу, которая пока пустует. Но сначала компании должны провести исследования, которые покажут востребованность услуги.

И вот тут начинаются сложности. У нас очень большая страна с абсолютно разными регионами как по количеству населения, так и по его платежеспособности. Тот же каршеринг развит всего в нескольких городах, и больше его нигде нет, потому что элементарно нет потребности жителей. Спрос в небольших городах с населением до 500 тыс. вполне удовлетворяет общественный транспорт, а в поселках ходят пешком. Бизнес видит, что нет запроса — значит и незачем создавать услугу, тратить на нее деньги.

Как и внутригородской каршеринг, туристическая аренда авто, скорее всего, будет востребована ограниченно: пользоваться спросом будут поездки на расстояние максимум до тысячи километров между большими городами — например, маршруты из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Казань. Очень сомнительно, что на арендованном автомобиле кто-то проедет более пяти тыс. километров из Москвы в Иркутск — для этого есть самолеты и поезда. Может, найдутся два смельчака на такое автопутешествие, вот и весь спрос.

Россия — не Европа, где можно арендовать машину в Париже, поехать на ней в Ниццу и оставить там. В обоих этих городах автомобиль сразу найдет нового клиента, поскольку поток людей и туристов очень высокий. То же самое в США, где односторонняя аренда сверхпопулярна на маршруте Лос-Анджелес — Лас-Вегас, например. У нас проходимость не такая. Достаточно вспомнить сервис Hertz, который свернул бизнес в России еще в 2017 году из-за нерентабельности. А недавно каршеринг «Яндекс.Драйв» объявил об уходе из Казани.

Для двух десятков потенциальных клиентов сервисы не создаются. Есть экономическая модель, согласно которой каршеринговым компаниям выгодно держать в парке не менее тысячи автомобилей. Все мелкие организации с парком в пару сотен машин, которые вышли на рынок на стадии его зарождения лет пять-шесть назад, сегодня уже не существуют. Если клиентов мало, то мало и машин — а это работа себе в убыток. Можно попробовать окупиться за счет высоких тарифов — но в этом случае никто не будет пользоваться сервисом.

Казалось бы, перспективным направлением для развития автотуризма выглядит юг России. Самолетом добраться до многих популярных курортов нельзя уже несколько месяцев. С другой стороны, из того же Сочи в Анапу регулярно ходят электрички, автобусы. Захочет ли потенциальный турист преодолеть эту же дорогу на арендованном авто — вопрос.

Помочь бизнесу в создании услуги по аренде авто для путешествий в теории можно было бы за счет инвестиций. Но в последние месяцы у нас в стране с этим в принципе сложно. И потом, инвесторы точно так же сомневаются в перспективности проекта и вкладывать деньги не спешат. Заколдованный круг.

Автор — директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА)

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