Названы районы Москвы с наибольшей долей новостроек

Среди районов с наибольшим числом новостроек в Москве оказались Даниловский, Очаково-Матвеевское, Покрово-Стрешнево, Рязанский, Раменки, Филевский парк, Хорошово-Мневники, Марфино. Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервиса «Сбера» «Домклик» в четверг, 19 мая.

Полученный рейтинг был сопоставлен с рейтингом районов столицы, лидирующих по количеству ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости.



Среди наиболее востребованных среди покупателей районов — Южное Бутово, Нижегородский район, Очаково-Матвеевское, Люблино, Митино, Западное Дегунино.



По данным аналитиков, к основным факторам, которые сегодня делают район востребованным, относятся цена, инфраструктура и расположение по отношению к станциям метрополитена, экологическая обстановка.

Цена — главная причина популярности районов Митино, Западное Дегунино и Нижегородский, а также поселений в Новой Москве Десеновское, Сосенское, Московский и Филимонковское. В перечисленных районах однокомнатную квартиру можно купить по стоимости ниже средней по столице примерно на 26%.

Обилие парков объясняет высокий спрос на новостройки в районах Митино, Щукино, Нижегородский, Очаково-Матвеевское и Покровское-Стрешнево.

16 мая директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что в апреле доля ипотечных заявок на покупку новостроек составляла примерно 80%, а в первой половине мая снизилась до 39%. Эксперт полагает, что такая динамика в случае ее сохранения во второй половине мая может негативно сказаться на объеме предложения в долгосрочной перспективе.

Он добавил, что сейчас выигрывают застройщики, которые снижают цены, и покупатели, которые знают, где приобрести недвижимость со скидкой, поскольку как только спрос начнет восстанавливаться или снижаться, цены снова начнут активно расти.