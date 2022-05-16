В мае спрос на ипотеку на новостройки упал до 39%

В апреле доля ипотечных заявок на покупку новостроек была на уровне 80%, а в первой половине мая она снизилась до 39%. Об этом заявил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в понедельник, 16 мая.

«Количество бронирований новостроек, даже несмотря на изменение условий льготного кредитования, пока остается низким, на уровне апрельских показателей», — сказал Хусаинов.

По его мнению, такая динамика в случае ее сохранения во второй половине мая может негативно сказаться на объеме предложения в долгосрочной перспективе.

При этом сейчас выигрывают те застройщики, которые снижают цены, и те покупатели, которые знают, где приобрести недвижимость с дисконтом, поскольку как только спрос начнет восстанавливаться или снижаться, цены снова начнут активно расти, добавил специалист.

6 мая в компании «Циан» сообщили, что в Московском регионе в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое после рекордных показателей марта. Снижение спроса в апреле было ожидаемым, говорил руководитель сервиса «Циан. Аналитика» Алексей Попов. Он сказал, что после рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 года — периода ажиотажного спроса, — двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично.

Введение льготной ипотеки под 12% поддержало рынок, но остановить снижение спроса не позволило, отметил Попов. В условиях общей неопределенности, проблем на рынке труда и роста цен на недвижимость ипотека под указанный процент оказалась недостаточным фактором, пояснил он.