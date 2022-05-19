Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ

Белорусский производитель «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы под брендом «Русское море». Об этом 19 мая заявил «Коммерсант».

По информации издания, решение принято в связи с прекращением доступа к норвежской рыбе из-за санкционной политики Запада.

Отмечается, что компания могла бы перейти на российскую рыбу, но это приведет к сильному росту себестоимости и повлечет за собой потерю доли рынка.

При этом, и российские конкуренты «Санта Бремор» столкнутся со снижением доступности сырья.

В крупном гипермаркете «Лента» заявили об уведомлениях производителей о проблемах с поставками из-за нехватки сырья. На данный момент магазин не получает продукцию «Русского моря», но по информации представителя, ситуация должна проясниться к началу лета.

Другая крупная сеть супермаркетов сообщило о сокращении ассортимента «Русского моря». Предположительно, на это повлиял сильный скачок стоимости, повлекший за собой невостребованность товара.

Группа компании республики Беларусь «Санта» включает в себя «Санту Бремор», производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта», помимо этого занимается недвижимостью иразвивает проекты в ресторанной и гостиничной сферах. Оборот ГК по их информации, превышает $2 млрд. Работу в России «Санта Бремор» начала в 2013 году, тогда было выкуплено предприятие по переработке рыбы в Московской области.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил, что приостанавливающая поставки компания до недавнего времени использовала сырье из Норвегии, его ввоз в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года. Однако в связи с новой волной санкций этот канал, как и поставки фарерского лосося, закрылся.

В публикации отмечается, что конкуренты «Санта Бремор» в России, используют запасенную на складах красную рыбу. Так, местные компании с 2014 года перестроились на сотрудничество с Чили и работают с их размороженным лососем. Используется и дальневосточная дикая красная рыба, мурманский лосось с ферм и карельская форель, объяснил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Однако и им, по заверению Березнюка, предстоит столкнуться с проблемами в сфере импортного сырья. Причиной тому названы уход из РФ крупных контейнерных линий, а также сложности с оплатой поставок.

При этом, гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов подчеркнул, что компания продолжает поставлять рыбу, однако объемы продаж небольшие по причине сезонного снижение спроса на продукцию. Он отметил, что скачков спроса нет и работа продолжается в соответствии с бизнес-планом. «Русская аквакультура» в отчете за 2020 год отразила, что объем рынка красной рыбы в России составляет 114 тыс. т, 99 тыс. т из них приходятся на импорт.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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