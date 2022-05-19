Экс-президент США Джордж Буш-младший перепутал операцию на Украине с вторжением в Ирак

Экс-президент США Джордж Буш–младший во время обсуждения ситуации вокруг Украины оговорился и заявил о «неоправданном вторжении в Ирак». Об этом он рассказал 18 мая, выступая на мероприятии, посвященном выборам.

По его словам, якобы электоральная система РФ привела к сложной ситуации вокруг Украины.

«Результатом являются отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак», — цитирует The Dallas Morning News бывшего президента.

Оговорка Буша вызвала смех у слушателей. После этого он уточнил, что имел в виду Украину, и обвинил в оговорке свой возраст.

«75 [лет]», — напомнил он о возрасте.

Он также сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем, назвав украинского лидера «крутым парнем».

Буш-младший руководил Белым домом в 2001–2009 годы. В 2003 году США вторглись в Ирак под предлогом якобы наличия у Багдада запасов оружия массового поражения, что привело к тяжелому кризису в стране и гибели сотен тысяч мирных жителей.

Россия на фоне обострившейся в Донбассе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных и обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи начала спецоперацию по защите мирного населения. В ее цели также входят денацификация и демилитаризацию Украины, так как оба аспекта несут угрозу и непосредственно народу России.

2 мая нынешний президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр.

До этого, 2 марта, Байден, во время выступления в конгрессе с посланием «О положении страны» назвал по ошибке украинцев иранцами.

Байден является самым возрастным президентом в истории США, он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки в своей речи. Это стало причинами обсуждения состояния здоровья американского лидера.