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Регионы запустили программы по поддержке занятости в условиях санкций

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Регионы в условиях санкционного давления запускают программы по поддержке занятости населения. Об этом «Известиям» в четверг, 19 мая, рассказали в правительствах субъектов.

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В комплекс мер входят, в частности, организация общественных работ, переобучение сотрудников, субсидии на переподготовку специалистов и выплату зарплат молодым сотрудникам до 30 лет.

Кроме того, для поддержки занятости в условиях санкций регионы получили из Резервного фонда правительства 33 млрд рублей: 25,6 млрд пойдут на снижение напряженности на рынке, а 7,3 млрд — на реализацию региональных программ по организации профессионального и дополнительного образования работников, находящихся под риском увольнения.

Все эти меры поддержки своевременны, потому что безработица в России в 2022 году составит 6,7%, говорится в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития.

В свою очередь, опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих финансовых институтов предполагают, что рост безработицы в конце 2022 года может достигнуть 8%. Всплеск следует ожидать в начале осени, что главным образом связано с исчерпанием запасов и дефицитом сервисного обслуживания.

По мнению экспертов, на уровень безработицы повлияют уход и приостановка деятельности западных компаний, а также общий экономический спад, вызванный санкционным давлением.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Трудности перехода: регионы запускают свои меры по борьбе с безработицей»

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