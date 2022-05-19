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Эксперт объяснил смысл охоты за американскими гаубицами в ходе спецоперации

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Уничтожение гаубиц М777
Фото: Министерство обороны РФ
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Российские Вооруженные силы (ВС РФ) ведут охоту за гаубицами и реактивными установками залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов, авиации, вертолетов и РСЗО, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Трофеем в ней стали и новые американские гаубицы М777, в этом месяце поставленные на фронт, о чем 18 мая сообщили в Минобороны России.

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«Артиллерия — главное сейчас средство поражения, которое есть в распоряжении украинских войск. Их авиация летает мало и недолго из-за господства наших ВКС в воздухе. Количество баллистических «Точек» ограничено, а более дальнобойных высокоточных ракет у ВСУ нет. Подавляющее большинство огневых задач решается именно артиллерией», — пояснил Шурыгин.

Большие потери заставили Украину собирать новые орудия по всему миру. Сначала она получала из-за границы советские артсистемы, теперь начала переход на зарубежные. Пентагон направил на Украину 90 гаубиц М777, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады, напомнил эксперт.

По боевым характеристикам они вполне сопоставимы со 152-миллиметровыми гаубицами советской разработки. Но для них был создан широкий спектр снарядов — от корректируемого по спутниковым координатам до кассетного. Неясно, передали ли США вместе с гаубицами и свои самые современные снаряды для них. Без них это ничем особо не выделяющиеся образцы вооружений, которые ничего не поменяют на поле боя для Украины. Такую зарубежную помощь постепенно выбьют, как и «советское наследство» до того, считает Шурыгин.

18 мая в Минобороны России сообщили, что в районе населенного пункта Подгорное с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки были установлены координаты 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства.

«После ударов беспилотниками украинские националисты попытались скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только они сосредоточили на новой позиции тягачи и орудия, по ней был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались», — заявили в ведомстве.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не приятельская артиллерия: на Украине уничтожены первые американские гаубицы М777

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