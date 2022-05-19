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В России предложили создать единую детско-молодежную организацию

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Молодежь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Законопроект о создании в России единой детско-молодежной организации могут внести в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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По ее словам, авторы инициативы еще не пришли к единому мнению о названии будущей организации, однако по своей структуре она будет напоминать пионерию времен СССР.

Текст документа пока не обнародован. Эксперты, директора школ и родители видят у детей потребность объединяться со сверстниками из других школ и городов в группы по интересам и устремлениям, но считают, что новое движение обязательно должно оставлять школьникам возможность самовыражаться и самостоятельно формулировать цели.

«Что касается детской организации, то эту идею предложили президенту участники конкурса «Большая перемена» на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Президент эту идею поддержал, и мы ее поддерживаем», — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он добавил, что детям, которые участвуют в «Юнармии», в Российском движении школьников, в «Большой перемене» и других объединениях, предложили возможности для развития, поддержки их проектов, туризма. Чтобы они объединяли и были доступны всем.

По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, желание проводить время со сверстниками, выстраивать отношения с ними за рамками школьного класса у современных школьников есть. Особый интерес они проявляют к летним сменам в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Зашагают дружно в ряд: детей хотят объединить в новое движение»

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