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Роскачество обнаружило молоко с растительными жирами в девяти регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты Роскачества установили, что в девяти регионах России производится молоко с растительными жирами. Как указано в пресс-релизе ведомства от 18 мая, который имеется в распоряжении «Известий», больше всего фальсифицированной продукции оказалось у изготовителей Подмосковья и Краснодарского края.

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Всего на лабораторные исследования было отправлено ультрапастеризованное молоко 69 торговых марок из 27 регионов России. В результате рейтинг у 16 товаров был обнулен за фальсификацию растительными жирами, в одном из случаев также по причине превышения норм по содержанию антибиотиков.

В большинстве продукции (53%) обнаружены различные нарушения требований в части органолептических показателей (вкус, запах, цвет), показателя сухого молочного остатка (указывает на то, что молоко разбавлялось водой, восстановленным молоком и т.п.) и недостоверности маркировки. Молоко с выявленными нарушениями изъято из оборота.

Установлено, что для разных производителей и под разными торговыми марками часть фальсифицированного ультрапастеризованного молока изготавливала одна и та же подмосковная фирма (ООО «Молоком»). Также фальсификат в Московской области изготавливает ООО «Тырновский молочный завод» (г. Мытищи). Ряд продукции еще одного подмосковного изготовителя (ООО «Молодел») также имеет различные нарушения: фальсификация растительными жирами (Pro Milker), снижение фактической жирности («То, что надо!») и нарушение достоверности маркировки («Молодел»). Тем не менее качество ультрапастеризованного молока «ВкусВилл» у данного изготовителя находится на высоком уровне.

В Краснодарском крае молоко двух марок, в котором обнаружены растительные жиры, выпускает ООО «Южный молочный завод» — это ультрапастеризованное молоко «Молочный день» и «Милушка». Низкие оценки Роскачества также получило молоко, произведенное в Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Оренбургской, Челябинской областях, в Барнауле, Красноярске и Пятигорске.

При этом в некоторых регионах качество ультрапастеризованного молока находится на довольно высоком уровне. Так, нет замечаний к молоку, изготовленному в Брянской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Свердловской, Тюменской областях, Республике Башкортостан и Удмуртии (исследованы товары 13 марок).

Интересно, что проведенное впервые годом ранее исследование ультрапастеризованного молока Роскачеством не выявило случаев фальсификации растительными жирами и показало отсутствие товаров с содержанием антибиотиков и нарушениями требований безопасности. Категория считалась одной из самых благополучных среди молочной продукции.

12 мая сообщалось, что более 10% сыра «Российский» отечественного и белорусского производства стоимостью не дороже 660 рублей за килограмм является фальсификатом. Это выявили данные всероссийского исследования полутвердых сыров массового сегмента, проведенного Роскачеством.

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