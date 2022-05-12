Роскачество признало 10% сыра «Российский» фальсификатом

Более 10% сыра «Российский» отечественного и белорусского производства стоимостью не дороже 660 рублей за килограмм является фальсификатом. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования полутвердых сыров массового сегмента, которые в четверг, 12 мая, приводит Роскачество.

Исследование проводилось совместно с Россельхознадзором по поручению правительства РФ и охватывает более 100 торговых марок.

«Роскачество закупило сыр «Российский» 39 торговых марок низкого ценового сегмента. В исследование вошла продукция стоимостью не дороже 660 рублей за килограмм (на момент закупки). В результате лабораторных испытаний сыр четырех марок оказался с признаками фальсификации. Таким образом, доля фальсификата среди дешевого сыра «Российский» составила 10,26%. Товары данных марок получили ноль баллов в рейтинге Роскачества, а значит, не рекомендованы покупателям», — отмечают в ведомстве.

В частности, в продукции марок «Брасовские сыры», «Надежда» (Республика Мордовия), а также двух сырах «Министер», произведенных в Москве, обнаружены растительные жиры. Об этом говорят наличие в продукции фитостеринов и анализ жирнокислотного состава.

«Присутствие фитостеринов в составе продукта указывает на то, что молочные жиры заменены жирами растительного происхождения. Кроме этого, несоответствие жирнокислотного состав сыра также может свидетельствовать о недобросовестности производителя», — пояснила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

В товарах девяти марок найдены следовые количества антибиотиков. Они не допускаются в товарах, претендующих на получение российского «Знака качества». В двух марках сыра — «Круглый год» и «Навруз» — обнаружена кишечная палочка. Первый сорт сыра был закуплен экспертами Роскачества в сети гипермаркетов «Карусель» (Московская область), а второй — приобретен в агропромышленном парке «Казань» (Республика Татарстан).

По результатам исследования сыра «Российский» массового сегмента оценена экспертами в максимальные 5 баллов продукция марок «Предгорье Алтая» (ООО «Агромилк», Томская область), «Брест-Литовск» и «Красная цена» (оба — ОАО «Савушкин продукт», Республика Беларусь).

В конце апреля в Роскачестве назвали бренды некачественного сливочного масла. Для анализа специалисты взяли 20 лидеров соответствующего сегмента рынка, в том числе собственные торговые марки сетей. По результатам исследования выяснилось, что около 30% этих марок содержат не животные, а растительные жиры — то есть пальмовое масло. При этом, по словам производителей, к фальсификату их принуждают торговые сети, требуя снижения цен на продукцию.

До этого в Роскачестве выявили нарушения более чем в 80% красной икры.