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Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, являющаяся серебряной медалисткой Олимпиады-2018 в командном турнире, намерена возобновить карьеру. Как сообщил источник «РИА Новости» 18 мая, спортсменка будет выступать за Канаду.

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Ее новым партнером станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», — цитирует агентство знакомый с ситуацией источник.

Наталья Забияко родилась в Таллине и до 2014 года представляла Эстонию. Затем переехала в Москву и стала выступать за сборную России в паре с Александром Энбертом. Вместе они стали серебряными призерами командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, бронзовыми медалистами чемпионата мира – 2019, победителями двух этапов Гран-при.

В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, а в феврале 2020 года объявили о ее завершении.

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