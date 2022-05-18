Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду

Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, являющаяся серебряной медалисткой Олимпиады-2018 в командном турнире, намерена возобновить карьеру. Как сообщил источник «РИА Новости» 18 мая, спортсменка будет выступать за Канаду.

Ее новым партнером станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», — цитирует агентство знакомый с ситуацией источник.

Наталья Забияко родилась в Таллине и до 2014 года представляла Эстонию. Затем переехала в Москву и стала выступать за сборную России в паре с Александром Энбертом. Вместе они стали серебряными призерами командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, бронзовыми медалистами чемпионата мира – 2019, победителями двух этапов Гран-при.

В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, а в феврале 2020 года объявили о ее завершении.