Эксперт спрогнозировала рекордный спрос на жилье в Турции

Спрос на жилую недвижимость в Турции в ближайшие недели может достичь рекордных значений. Об этом «Известиям» заявила эксперт по работе с зарубежными партнерами федеральной компании «Этажи» Алена Каратыгина в среду, 18 мая.

С 13 июня в Турции начнут действовать новые правила на получение гражданства в обмен на инвестиции. Если сейчас при покупке недвижимости стоимостью от $250 тыс., можно рассчитывать на получение турецкого гражданства, то с 13 июня порог инвестиций вырастет до $400 тыс., пояснила эксперт.

«Сейчас мы отмечаем рекордную динамику увеличение запросов на приобретение турецкой недвижимости, как для инвестиций, так и для собственного пользования, за последние две недели количество заявок выросло вдвое», — рассказала Алена Каратыгина.

Также она добавила, что традиционно активнее всего зарубежной недвижимостью интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

По ее мнению, изменение условий получения гражданства скорее носит чисто психологическое влияние.

«На самом деле доля запросов на подбор объектов недвижимости, подходящих под условия получения гражданства не так велика, этим на начальном этапе выбора объекта интересуются около трети покупателей», — сказала эксперт.

По ее словам, россияне, прежде всего ориентируются на стоимость недвижимости и в топе сейчас однокомнатные квартиры по цене €45–50 тыс., двухкомнатные — €70–95 тыс.

Кроме того, россиянам в Турции доступна ипотека под 6-8% на покупку недвижимости. Россияне задумались о покупке зарубежной недвижимости на фоне укрепления курса рубля относительно доллара и евро, поскольку в рублевом эквиваленте цена недвижимости стала ниже, заключила специалист.

5 мая руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что иностранные девелоперы осваивают расчеты в криптовалюте. Он отметил, что в Турции криптокошельки есть почти у каждого крупного застройщика, в договоре по-прежнему указывается цена в евро, криптовалюта конвертируется по биржевому курсу, комиссия при этом составляет от 1,5 до 3%.

Зайцев рассказывал, что самые доступные квартиры в популярных у россиян городах Турции при нынешнем курсе стоят от 1,5 биткоина. В ОАЭ схожая ситуация, но здесь самые доступные из популярных квартир стоят от 2–3 биткоинов.