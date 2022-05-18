Более 120 млн рублей выделили на ремонт подмосковных музеев

В Московской области в 2022 году выделили 126 млн рублей на реставрацию и ремонт музеев. 89 млн поступит из регионального бюджета, остальные средства — из федерального.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина из федеральной казны Музей-заповедник А.С. Пушкина получит около 195 млн рублей. Еще 153 млн предусмотрено в областном бюджете.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что в Подмосковье насчитывается 104 музея. В 2021 году их посетили порядка 3,6 млн человек. Лидерами по посещаемости стали «Новый Иерусалим», Сергиево-Посадский музей-заповедник, Музей-заповедник А.С. Пушкина.

В эти выходные в России состоится ежегодная акция «Ночь в музее». Подмосковные учреждения также присоединятся к этой акции.

В Москве в рамках акции запланировано более 230 мероприятий. Участников «Ночи в музее» ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы.