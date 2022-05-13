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В Москве анонсировали программу акции «Ночь в музее»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Более 230 мероприятий запланировано в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая пройдет 21 мая в Москве. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Участников "Ночи в музее" ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству, — отметила она. — Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы».

Большая часть событий состоится с 19:00 до 00:00.

В Государственном Дарвиновском музее пройдет лекция, на которой слушатели узнают, как зародился стрит-арт и какую роль он играет в современной городской культуре. Также в музее подготовили световую видеомузыкальную инсталляцию «Живая планета». Она расскажет о зарождении и эволюции жизни на Земле.

На экскурсии по музею-заповеднику «Царицыно» посетителям расскажут, как возводили Большой Царицынский дворец, и почему в нем никто никогда не жил.

Государственный музей Пушкина приглашает жителей и гостей столицы на концерт «Музыкальный салон пушкинского времени». Солисты ансамбля «Орфарион» исполнят произведения композиторов XVIII века.

Музей сословий России проведет квест для старшеклассников и студентов. Участникам дадут фрагменты путевых заметок, составленных кем-то из прошлого. Юным исследователям предстоит погрузиться в ушедшие эпохи, чтобы узнать, где и когда побывал этот человек. Разгадав головоломки, участники квеста узнают о традициях и укладе жизни разных сословий России до ХХ века.

«Ночь в музее» — общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Изучить полное расписание и зарегистрироваться для бесплатного участия можно на официальном сайте.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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