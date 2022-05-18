Эксперт рассказал о последствиях «новой утечки» данных российских пользователей

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров 18 мая прокомментировал «Известиям» информацию о том, что опубликованная в марте карта с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еды» пополнилась новыми данными.

По словам специалиста, как таковой новой утечки базы не произошло — карту просто обновили.

«Подобные утечки череваты тем, что это вторжение в частную жизнь. Мошенники смогут легко «пробивать» нужные им данные, и им даже не понадобится даркнет — достаточно лишь активировать VPN и посмотреть нужную информацию», — подчеркнул Бедеров.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно ранее 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, «СДЭКа», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными. Злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. До этого, 23 марта, Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.