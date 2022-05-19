Проблемы на лице

Смена сезонов не только сказывается на работе внутренних органов, но и буквально отражается на лице. После зимы мы ощущаем на себе последствия нарушения обмена веществ и снижения общего иммунитета. Но тусклый цвет лица, появление морщин, темных кругов под глазами и пигментных пятен, сухость, шелушение и снижение упругости — это не повод купить поливитаминные добавки или новый крем. Это сигнал, что с организмом что-то не так: под обычный весенний авитаминоз могут маскироваться серьезные болезненные состояния, которые имеют схожие с ним проявления.

Малоактивный образ жизни зимой и ранней весной, длительный дефицит солнечного света, особенно в загазованных мегаполисах, пониженное настроение, кислородное голодание из-за пребывания в помещениях, зачастую душных и с плохой вентиляцией, — всё это ведет к нарушениям кровообращения и внутренней выработки витаминов. Но главный источник восполнения живых витаминов — сезонные овощи и фрукты. Они еще не поспели, а глянцевые импортные не могут компенсировать полезные вещества. Казалось бы, лето на пороге, солнце в изобилии, и можно забыть про авитаминоз, но кожа лица не светится здоровьем, сил не прибавилось, апатия никуда не ушла. Разбираемся, в чем дело.

Кожа тесно связана с органами пищеварения. Даже внутриутробно они развиваются в одни и те же сроки из одинакового эмбрионального слоя. Поэтому неудивительно, что нехватка питательных веществ, несбалансированное питание, строгие монодиеты с пониженной суточной калорийностью или переедание буквально отражаются на коже.

Печень и поджелудочная железа регулируют углеводный и жировой обмен в организме. Их работа влияет не только на ощущение бодрости и общего жизненного тонуса, но и на цвет кожи, ее упругость и структуру. Тусклый безжизненный оттенок, желтушность, темная пигментация, появление сухости, пятен и сыпи, а также покраснение ладоней — повод проверить работу печени.

Проблемы с почками проявляются в виде отеков, обвисания и смещения контуров лица, характеризуются рыхлостью кожи и синюшностью под глазами. Это сигнал о неправильном выводе продуктов обмена и токсинов из организма. Для оценки функции почек нужно проверить показатели мочевины и креатинина в крови, определить скорость клубочковой фильтрации, а также сдать общий анализ мочи.

Бледный оттенок кожи — это серьезный повод проверить уровень железа, недостаток которого ведет к железодефицитной анемии. Она, помимо бледности, проявляется головокружениями, общей слабостью, приступами учащенного сердцебиения, быстрой утомляемостью. Заподозрить ее наличие по клиническим проявлениям можно только в тот момент, когда концентрация железа значительно снижается.

На нехватку витаминов кожа реагирует дерматитом, сухостью, появлением трещин, высыпаниями, бледностью. Например, если коже не хватает витамина А и фолиевой кислоты, может появиться акне. Сухость кожи, экзема, зуд могут указывать на недостаток целого комплекса витаминов и минералов, например кальция, витаминов А, В6, С, D, Е. Шершавость кожи сигнализирует о недостатках витаминов В3, РР.

Кожа — лишь отражение внутренних проблем, и по перечисленным выше симптомам сложно определить, что же именно в дефиците. Часто не хватает множества элементов. Поэтому лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту — терапевту, который поможет подобрать нужный спектр исследований, как лабораторных, так и инструментальных, и выявить сбои в работе организма.

Избежать различных проблем с кожей помогут чистая питьевая вода, прогулки на свежем воздухе, нормализация сна. Важна и правильная диета, а не стремление во что бы то ни стало похудеть к лету. Снизьте уровень жирного, жареного, сладкого. Желательно отказаться от кофе, избыток которого расшатывает нервную систему. Ежедневно употребляйте в пищу свежие сезонные, термически необработанные овощи и весеннюю зелень. Овощные салаты делайте на один прием. Не переедайте: есть надо часто, понемногу — это поможет похудеть и зарядит бодростью.

Автор — главный врач медицинской лаборатории «ЛабКвест»

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