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Источники заявили о закрытии Deutsche Bank счетов ряда банков из РФ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с некоторыми крупными российскими банками, у которых в нем были открыты корреспондентские счета в евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в среду, 18 мая.

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Агентство ссылается на два источника на финансовом рынке. Они рассказали, что в середине марта Deutsche Bank уведомил российские кредитные организации о закрытии счетов 8 апреля. Счета проработали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, уточнил один из собеседников РБК. Он сказал, что решение коснулось «многих крупных кредитных организаций». О каких именно банках идет речь, он не сообщил.

Второй источник рассказал, что у Deutsche Bank «осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций». Он добавил, что если число операций у банка увеличивается, то Deutsche Bank закрывает счет.

В марте Deutsche Bank сообщил в своем Twitter, что закроет бизнес в России из-за спецоперации Москвы в Донбассе. Финансовая организация также напомнила, что сократила присутствие в РФ еще в 2014 году.

Иностранные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. 10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, писал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Затем нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России. Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкий Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из РФ.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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