Дело о вымогательстве возбудили в отношении бойца ММА Магомедова

В отношении бойца ММА Асхаба Магомедова, обвиняемого в вымогательстве денег у подростка, возбудили уголовное дело. Об этом 18 мая сообщили в Следственном комитете России.

Дело по статье было возбуждено 1 апреля, оно расследуется Мещанским межрайонным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, несовершеннолетнему в октябре 2021 года под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих подростка и его родственников в СМИ, были выдвинуты требования о передаче крупной суммы денег.

Спортсмена задержали в номере отеля AZIMUT, сейчас с ним проводятся следственные действия. По информации «Известий», его повезут по адресам, где он зарегистрирован и где жил, будут проводить обыски.

В одном номере с Магомедовым находился известный стример Некоглай.