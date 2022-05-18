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Боец ММА Магомедов задержан по обвинению в вымогательстве

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Асхаб Магомедов
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Асхаб Магомедов задержан в Москве по обвинению в вымогательстве денег у подростка.

По данным «Известий», правоохранители обнаружили Магомедова в номере «AZIMUT Отель Олимпик Москва». В одной с ним комнате находился известный стример Некоглай.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортсмен незаконно проехал на парковку и сбил ограждение, после чего у него с представителями службы безопасности возник конфликт. Магомедова забрали в отделение.

Магомедов 17 мая заявил «Известиям», что у него действительно произошел конфликт с охранниками парковки, однако драки не было. По его словам, он опаздывал на поезд, до отправления которого оставалось пять-шесть минут, и не мог найти парковочное место. Парковка у вокзала была перекрыта шлагбаумом, а на просьбу туда проехать сотрудники службы безопасности ему якобы в грубой форме отказали.

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