ЕС решил продать разрешения на выбросы углеродов для снижения зависимости от РФ
Евросоюз готовится продать больше разрешений на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ от российских энергоресурсов. ЕС хочет привлечь €20 млрд за счет сбыта дополнительных сертификатов, сообщает телеканал «Известия». План комиссии предполагает продажу от 200 до 250 млн разрешений из резерва. Однако это затруднит достижение целевых показателей по снижению выбросов парниковых газов до 55%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.