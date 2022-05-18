ЕС решил продать разрешения на выбросы углеродов для снижения зависимости от РФ

ЕС решил продать разрешения на выбросы углеродов для снижения зависимости от РФ

2022-05-18 05:28:33

2022-05-18 05:28:33

2022-05-18 05:28:33

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