Эксперт сообщил об одноуровневых позициях РФ и Швеции в рейтинге размера пенсий

Размер пенсий в России и Швеции оказался на одном уровне. Об этом в среду, 18 мая, рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с агентством «Прайм».

Если рассчитывать соответствующие показатели по фактору относительного значения, то есть в зависимости от приближенности пенсии к прежнему уровню дохода, то Россия стоит на одних и тех же позициях со Швецией, Австралией и Венгрией. Кроме того, РФ лишь на 1% отстает от Великобритании и на 2% — от Швейцарии, Австрии и Франции, отметил эксперт.

По мнению Кузнецова, Россия таким образом занимает 22 место в мире.

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты разработают параметры повышения всех социальных выплат и пенсий. Он отметил, что подобная работа должна проводиться в тесном контакте с регионами.