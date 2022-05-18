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В США от COVID-19 умерло более миллиона человек

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Timothy Hughes
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В США более миллиона человек умерло от COVID-19 и его последствий. Такую информацию 17 мая разместил Университет Джонса Хопкинса на своем официальном сайте.

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По данным университета, 17 мая число скончавшихся от COVID-19 составило 1 000 037 человек. За всё время пандемии тот же показатель составил примерно 82 690 545 человек.

12 мая президент США Джо Байден заявил, что COVID-19 унес жизни миллиона американцев за всё время пандемии. Он оценил это как «неоценимую потерю» для американского общества и назвал случившееся «трагической вехой».

6 мая представители Всемирной организации здравоохранения рассказали, что американский вариант коронавируса BA.2.12.1, распространяющийся в США, стал самым быстрым вариантом по скорости распространения. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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