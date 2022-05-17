Шурша подолами: как прошло открытие Каннского кинофестиваля

17 мая в Каннах открылся 75-й Международный кинофестиваль. Как и всегда, церемония собрала знаменитостей мира кино, музыки и моды со всего мира. Что интересного было на красной дорожке — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Британская певица Таллия Сторм появилась на красной дорожке в платье российского модного дома Yanina
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
«Мисс Франция 2021» Амандин Пети вызвала своим появление сенсацию среди публики
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Фото: REUTERS
Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли также выбрала для себя платье бренда россиянки Юлии Яниной
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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Члены жюри Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас, Жасмин Тринка, Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Немецкая блогер и модель Каролина Даур также улыбнулась фоторепортерам
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Режиссёр фильма «Окончательный монтаж» Мишель Хазанавичус и актёры Ромен Дюрис, Беренис Бежо и Финнегэн Олдфилд приветствуют публику
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Французская актриса Фредерик Бель явно пыталась повторить свой каннский подвиг восьмилетней давности (тогда с нее едва не слетело платье)
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Джулианна Мур (на фото с председателем жюри фестиваля Венсаном Линдоном) поразила собравшихся экстремальным декольте своего атласного платья Bottega Veneta
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Певец Венсан Делерм исполнил песню легендарного французского рокера Джонни Холлидея «Que je t'aime»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Форест Уитакер получил почётную Золотую пальмовую ветвь из рук президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра.
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