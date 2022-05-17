Прямой эфир

Шурша подолами: как прошло открытие Каннского кинофестиваля

Российские платья, турецкие звезды и шокирующее декольте
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Церемония открытия 75-ого Каннского кинофестиваля и показ фильма «Окончательный монтаж» (Final Cut) вне конкурса, а также прибытие гостей на красную дорожку. Канны, Франция, 17 мая 2022 года.
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
17 мая в Каннах открылся 75-й Международный кинофестиваль. Как и всегда, церемония собрала знаменитостей мира кино, музыки и моды со всего мира. Что интересного было на красной дорожке — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Певица Таллия Сторм позирует на церемонии открытия 75-ого Каннского кинофестиваля. Канны, Франция, 17 мая 2022 года.
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Британская певица Таллия Сторм появилась на красной дорожке в платье российского модного дома Yanina
На весь экран
Церемония открытия и показ фильма «Купе» (Final Cut) Вне конкурса - Прибытие на красную дорожку - Канны, Франция, 17 мая 2022 года. Амандин Пети позирует
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
«Мисс Франция 2021» Амандин Пети вызвала своим появление сенсацию среди публики
На весь экран
Актриса Мерьем Узерли на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.
Фото: REUTERS
Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли также выбрала для себя платье бренда россиянки Юлии Яниной
На весь экран
Члены жюри Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас, Жасмин Тринка, Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер.
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Члены жюри Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас, Жасмин Тринка, Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер
На весь экран
Каролайн Даур позирует.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Немецкая блогер и модель Каролина Даур также улыбнулась фоторепортерам
На весь экран
Режиссёр фильма «Окончательный монтаж» Мишель Хазанавичус и актёры Ромен Дюрис, Беренис Бежо и Финнегэн Олдфилд.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Режиссёр фильма «Окончательный монтаж» Мишель Хазанавичус и актёры Ромен Дюрис, Беренис Бежо и Финнегэн Олдфилд приветствуют публику
На весь экран
Фредерик Бель позирует.
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Французская актриса Фредерик Бель явно пыталась повторить свой каннский подвиг восьмилетней давности (тогда с нее едва не слетело платье)
На весь экран
Джулианна Мур выходит на сцену вместе с Венсаном Линдоном, председателем жюри 75-го Каннского кинофестиваля.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Джулианна Мур (на фото с председателем жюри фестиваля Венсаном Линдоном) поразила собравшихся экстремальным декольте своего атласного платья Bottega Veneta
На весь экран
На сцене выступает певец и музыкант Винсент Делерм.
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Певец Венсан Делерм исполнил песню легендарного французского рокера Джонни Холлидея «Que je t'aime»
На весь экран
Форест Уитакер получает почётную Золотую пальмовую ветвь от президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Форест Уитакер получил почётную Золотую пальмовую ветвь из рук президента Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра.
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022